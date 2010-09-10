Дизельные компрессоры

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1499
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дизельные компрессоры

Сообщение klonik » Сегодня, 09:00

Преимущества и особенности использования дизельных компрессоров в строительстве не подскажете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дизельные компрессоры

Сообщение zevc » Сегодня, 09:04

Просто насущный интерес или хотите покупать дизельный компрессор для каких-то целей? Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://ilovefabric.ru/effektivnost-i-p ... lstve.html материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Хотя удовольствие это не из дешевых...
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