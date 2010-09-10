Сообщение zevc » 59 минут назад

Добрый день, подскажите, где можно купить хороший плотный геотекстиль? На даче с соседями хотим отсыпать часть дороги, которая ведет к нашим участкам. Асфальта нам не дождаться в этой жизни, да и так отсыпать никто не торопится, грязь по колено всегда.