Спанбонд
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Спанбонд
Добрый день, подскажите, где можно купить хороший плотный геотекстиль? На даче с соседями хотим отсыпать часть дороги, которая ведет к нашим участкам. Асфальта нам не дождаться в этой жизни, да и так отсыпать никто не торопится, грязь по колено всегда.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей