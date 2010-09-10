Спанбонд

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Спанбонд

Сообщение zevc » 59 минут назад

Добрый день, подскажите, где можно купить хороший плотный геотекстиль? На даче с соседями хотим отсыпать часть дороги, которая ведет к нашим участкам. Асфальта нам не дождаться в этой жизни, да и так отсыпать никто не торопится, грязь по колено всегда.
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