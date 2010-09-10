Спанбонд
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Спанбонд
Добрый день, подскажите, где можно купить хороший плотный геотекстиль? На даче с соседями хотим отсыпать часть дороги, которая ведет к нашим участкам. Асфальта нам не дождаться в этой жизни, да и так отсыпать никто не торопится, грязь по колено всегда.
Re: Спанбонд
Доброго времени суток, это от правления вашего СНТ зависит. У сестры сроду никто ничего не делает, хоть и платят взносы все и регулярно, а у брата наоборот, все делается, но он сам в правлении, а председатель вообще живет там постоянно. Они когда дорогу делали, тут брали https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/spanbond/, цены очень адекватные, плотность есть разная, идет метражом в рулонах, для дороги самое то)
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