Спанбонд

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Спанбонд

Сообщение zevc » Сегодня, 11:05

Добрый день, подскажите, где можно купить хороший плотный геотекстиль? На даче с соседями хотим отсыпать часть дороги, которая ведет к нашим участкам. Асфальта нам не дождаться в этой жизни, да и так отсыпать никто не торопится, грязь по колено всегда.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1501
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Спанбонд

Сообщение klonik » Сегодня, 19:02

Доброго времени суток, это от правления вашего СНТ зависит. У сестры сроду никто ничего не делает, хоть и платят взносы все и регулярно, а у брата наоборот, все делается, но он сам в правлении, а председатель вообще живет там постоянно. Они когда дорогу делали, тут брали https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/spanbond/, цены очень адекватные, плотность есть разная, идет метражом в рулонах, для дороги самое то)
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