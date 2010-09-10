Плесень
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Плесень
Девчонки привет, мне нужна ваша помощь. Заметила, что в детской комнате в углу появилась плесень. Ее совсем немного, но хочу ее убрать. Может, посоветуете мне средство какое-нибудь против плесени?
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