BIOFA Универсальная водная лазурь для наружных и внутренних работ

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

BIOFA Универсальная водная лазурь для наружных и внутренних работ

Сообщение Buneyaz » Вчера, 19:00

Друзья, от отечественного бренда Biofa вы покупали продукцию? Хочу взять "BIOFA Универсальная водная лазурь для наружных и внутренних работ 5075". Цена у неё приятная, но актуальных отзывов маловато. Здесь https://xn----7sbb4achbcb7cggqcmd3f.xn--p1ai/ нашел за 740 рублей. Если знаете, где есть еще дешевле, буду благодарен за рекомендацию магазина.
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