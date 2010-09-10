Казино
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Казино
Пока тут https://tannmodelmanagement.com/ в очередной раз искала криптобосс зеркало, подумала о том, что запрет на игровые автоматы все же нельзя считать справедливым. Те, кто хочет играть в казино, все равно находят для этого возможности. Те, кому казино не интересно, не пойдут в него даже если оно будет в одном с ними подъезде. Может, написать куда-нибудь жалобу, чтобы казино снова открыли?
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