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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1503 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Казино Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 12:51 Пока тут https://tannmodelmanagement.com/ в очередной раз искала криптобосс зеркало, подумала о том, что запрет на игровые автоматы все же нельзя считать справедливым. Те, кто хочет играть в казино, все равно находят для этого возможности. Те, кому казино не интересно, не пойдут в него даже если оно будет в одном с ними подъезде. Может, написать куда-нибудь жалобу, чтобы казино снова открыли? Вернуться к началу

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