Сообщение klonik » Сегодня, 14:23

Здравствуйте, подскажите, а есть у нас какая-то платформа, где можно бесплатно размещать частные объявления о продаже личных вещей? Перебрала шкафы, много вещей, которые уже не ношу, но они еще в прекрасном состоянии, может кому-то пригодятся рублей по 100?