Доска объявлений

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1503
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доска объявлений

Сообщение klonik » Сегодня, 14:23

Здравствуйте, подскажите, а есть у нас какая-то платформа, где можно бесплатно размещать частные объявления о продаже личных вещей? Перебрала шкафы, много вещей, которые уже не ношу, но они еще в прекрасном состоянии, может кому-то пригодятся рублей по 100?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1505
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Доска объявлений

Сообщение zevc » Сегодня, 16:39

Доброго времени суток, я раньше племяннице отдавала и крестнице, теперь они обе меня переросли, мой 42 размер больше никому не налезает, тоже озадачилась куда все девать, выбрасывать то жалко. Подружка здесь все выкладывает на продажу, объявление размещаются бесплатно, есть периодичность, с которой также бесплатно можно поднимать объявления, чтобы они в поиске были сверху.
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