Доска объявлений
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Доска объявлений
Здравствуйте, подскажите, а есть у нас какая-то платформа, где можно бесплатно размещать частные объявления о продаже личных вещей? Перебрала шкафы, много вещей, которые уже не ношу, но они еще в прекрасном состоянии, может кому-то пригодятся рублей по 100?
Re: Доска объявлений
Доброго времени суток, я раньше племяннице отдавала и крестнице, теперь они обе меня переросли, мой 42 размер больше никому не налезает, тоже озадачилась куда все девать, выбрасывать то жалко. Подружка здесь все выкладывает на продажу, объявление размещаются бесплатно, есть периодичность, с которой также бесплатно можно поднимать объявления, чтобы они в поиске были сверху.
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