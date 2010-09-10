Слежение за телефоном Андроид
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Слежение за телефоном Андроид
Как установить слежку за телефоном андроид?
Re: Слежение за телефоном Андроид
Тоже интересно, а то за детей вечно беспокоюсь... Пока вот на эту https://about-windows.ru/programmy/slez ... ustanovit/ статью ориентируюсь, может и вам поможет. Еще не настроила, но точно попробую сделать так, как в инструкции написано.
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