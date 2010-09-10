Ремонт iPad Pro

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klonik
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремонт iPad Pro

Сообщение klonik » Сегодня, 12:47

Здравствуйте. Буквально вчера, при просмотре разных видео, случайно залила свой айпад чаем.( Вроде бы пока все нормально, но боюсь, что в будущем может сказаться на его работе. Скажите пожалуйста, куда можно его сдать в ремонт? Заранее благодарю за отклик!
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