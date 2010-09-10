Сообщение klonik » Сегодня, 12:47

Здравствуйте. Буквально вчера, при просмотре разных видео, случайно залила свой айпад чаем.( Вроде бы пока все нормально, но боюсь, что в будущем может сказаться на его работе. Скажите пожалуйста, куда можно его сдать в ремонт? Заранее благодарю за отклик!