Ремонт iPad Pro

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремонт iPad Pro

Сообщение klonik » 22 апр 2024, 12:47

Здравствуйте. Буквально вчера, при просмотре разных видео, случайно залила свой айпад чаем.( Вроде бы пока все нормально, но боюсь, что в будущем может сказаться на его работе. Скажите пожалуйста, куда можно его сдать в ремонт? Заранее благодарю за отклик!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ремонт iPad Pro

Сообщение zevc » Вчера, 17:26

Добрый день! Знакомая ситуация, только наш полуторогодовалый сын выплеснул на айпад целую кружку молока. Боялась, что все, нужно будет покупать новый. Мы срочно сдали в ремонт айпад про в проверенный сервис. Ребята сразу обозначили, сколько дней уйдет на ремонт. У них получилось быстро его реанимировать, они настоящие профессионалы своего дела. К тому же, у них очень приемлемые цены, можно даже ремонт оплатить в рассрочку, она у них беспроцентная.
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