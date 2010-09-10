Ремонт iPad Pro
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Ремонт iPad Pro
Здравствуйте. Буквально вчера, при просмотре разных видео, случайно залила свой айпад чаем.( Вроде бы пока все нормально, но боюсь, что в будущем может сказаться на его работе. Скажите пожалуйста, куда можно его сдать в ремонт? Заранее благодарю за отклик!
Re: Ремонт iPad Pro
Добрый день! Знакомая ситуация, только наш полуторогодовалый сын выплеснул на айпад целую кружку молока. Боялась, что все, нужно будет покупать новый. Мы срочно сдали в ремонт айпад про в проверенный сервис. Ребята сразу обозначили, сколько дней уйдет на ремонт. У них получилось быстро его реанимировать, они настоящие профессионалы своего дела. К тому же, у них очень приемлемые цены, можно даже ремонт оплатить в рассрочку, она у них беспроцентная.
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