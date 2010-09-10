Казино

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1506
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Казино

Сообщение klonik » Сегодня, 15:02

Купила лотерейный билет, продавец в КБ очень настаивал, видимо, у них планы. Выиграла, целую тысячу. Удивилась очень сильно, не верила, что в лотерею вообще можно выиграть. Теперь хочется взять на эту тысячу еще билетов, как думаете, стоит ли?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость