Сообщение klonik » Сегодня, 15:02

Купила лотерейный билет, продавец в КБ очень настаивал, видимо, у них планы. Выиграла, целую тысячу. Удивилась очень сильно, не верила, что в лотерею вообще можно выиграть. Теперь хочется взять на эту тысячу еще билетов, как думаете, стоит ли?