Казино
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Казино
Купила лотерейный билет, продавец в КБ очень настаивал, видимо, у них планы. Выиграла, целую тысячу. Удивилась очень сильно, не верила, что в лотерею вообще можно выиграть. Теперь хочется взять на эту тысячу еще билетов, как думаете, стоит ли?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость