Подскажите

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Подскажите

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 15:28

Подскажите где можно заказать оптовый пошив футболок в Питере?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Подскажите

Сообщение Радищева » Сегодня, 17:19

Мы заказывали пошив футболок на заказ на швейной фабрике МИРТЕКС https://www.mirtex.info/poshiv-futbolok-na-zakaz/ У них доступен заказ футболок из кулирной глади а также популяный пошив футболок из интерлока и пике. Есть варианты заказать даже футболки уменьшенного объема так называемые “униcекс”
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