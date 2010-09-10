Подскажите
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Подскажите
Подскажите где можно заказать оптовый пошив футболок в Питере?
Re: Подскажите
Мы заказывали пошив футболок на заказ на швейной фабрике МИРТЕКС https://www.mirtex.info/poshiv-futbolok-na-zakaz/ У них доступен заказ футболок из кулирной глади а также популяный пошив футболок из интерлока и пике. Есть варианты заказать даже футболки уменьшенного объема так называемые “униcекс”
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