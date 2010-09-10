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Радищева Гость RZN.info Сообщения: 63 Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56 Re: Подскажите Цитата Сообщение Радищева » Сегодня, 17:19 Мы заказывали пошив футболок на заказ на швейной фабрике МИРТЕКС https://www.mirtex.info/poshiv-futbolok-na-zakaz/ У них доступен заказ футболок из кулирной глади а также популяный пошив футболок из интерлока и пике. Есть варианты заказать даже футболки уменьшенного объема так называемые “униcекс” Вернуться к началу

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