Повредился ключ от сейфа

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Повредился ключ от сейфа

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 19:25

Повредился ключ от сейфа, не проходит в замочную скважину. Запасного ключа у меня нет. Как можно решить проблему? Придется ломать или можно его открыть отмычками? В поисковиках вижу услуги по вскрытию замков сейфов https://newzamok.ru/vskrytie-seyfov-v-moskve , но никогда за подобным не обращался. Можете порекомендовать проверенную контору в Москве?
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