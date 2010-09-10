Повредился ключ от сейфа
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Повредился ключ от сейфа
Повредился ключ от сейфа, не проходит в замочную скважину. Запасного ключа у меня нет. Как можно решить проблему? Придется ломать или можно его открыть отмычками? В поисковиках вижу услуги по вскрытию замков сейфов https://newzamok.ru/vskrytie-seyfov-v-moskve , но никогда за подобным не обращался. Можете порекомендовать проверенную контору в Москве?
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