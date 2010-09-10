Курсы программирования
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Курсы программирования
Курсы программирования интересуют, куда посоветуете обращаться?
Re: Курсы программирования
Сама начала недавно изучать программирование усилено, хочу в этой области достичь успеха в будущем. Рекомендую ознакомиться со статьей https://chehov-vid.ru/news/society/3845 ... -tutortop/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей