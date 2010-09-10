Курсы программирования

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1510
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Курсы программирования

Сообщение klonik » Сегодня, 10:25

Курсы программирования интересуют, куда посоветуете обращаться?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1510
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Курсы программирования

Сообщение zevc » Сегодня, 10:26

Сама начала недавно изучать программирование усилено, хочу в этой области достичь успеха в будущем. Рекомендую ознакомиться со статьей https://chehov-vid.ru/news/society/3845 ... -tutortop/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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