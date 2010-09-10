На что обратить внимание при выборе онлайн обучения?
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На что обратить внимание при выборе онлайн обучения?
На что обратить внимание при выборе онлайн обучения?
Re: На что обратить внимание при выборе онлайн обучения?
Вот этот https://4esnok.by/novosti-kompanij/top- ... arovatsya/ материал еще не читали? Если нет, то настоятельно советую! Как раз этот вопрос про обучение онлайн отлично раскрывает. Сама сейчас изучаю различные варианты, куда бы податься...)
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