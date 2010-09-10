На что обратить внимание при выборе онлайн обучения?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1510
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

На что обратить внимание при выборе онлайн обучения?

Сообщение zevc » Сегодня, 10:41

На что обратить внимание при выборе онлайн обучения?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1510
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: На что обратить внимание при выборе онлайн обучения?

Сообщение klonik » Сегодня, 10:44

Вот этот https://4esnok.by/novosti-kompanij/top- ... arovatsya/ материал еще не читали? Если нет, то настоятельно советую! Как раз этот вопрос про обучение онлайн отлично раскрывает. Сама сейчас изучаю различные варианты, куда бы податься...)
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