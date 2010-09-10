Хочу изучить Python

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1510
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Хочу изучить Python

Сообщение klonik » Сегодня, 10:58

Хочу изучить Python, я в этом мало пока понимаю. Где искать курсы для новичков?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1510
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Хочу изучить Python

Сообщение zevc » Сегодня, 11:02

Я была в вашей шкуре пару месяцев назад) Так меня обучил азам вот этот https://lifeglobe.net/entry/13588 материал. Пользуйтесь на здоровье!) Все очень хорошо и понятно расписано, думаю и вы разберетесь)
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