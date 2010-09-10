Хочу изучить Python
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Хочу изучить Python
Хочу изучить Python, я в этом мало пока понимаю. Где искать курсы для новичков?
Re: Хочу изучить Python
Я была в вашей шкуре пару месяцев назад) Так меня обучил азам вот этот https://lifeglobe.net/entry/13588 материал. Пользуйтесь на здоровье!) Все очень хорошо и понятно расписано, думаю и вы разберетесь)
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