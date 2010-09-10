Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, в этом году наша мебельная компания решила участвовать в ярмарке. Нам нужен выставочный стенд. Но мы совсем не разбираемся в них. Какой все-таки лучше, на сколько я знаю их несколько видов. Если разбираетесь, подскажите?
Re: Подскажите
Здравствуйте, на самом деле вам следует большое внимание уделить типу и материалу стенда. Потому что типы и материалы бывают разные, вы сами в этом можете убедиться https://archi.ru/tech/96915/vystavochny ... muschestva . На самом деле задача создать стенд непростая, ведь нужно сделать все, чтобы привлечь клиента. Если выставочный стенд будет привлекательный, яркий и с необычным дизайном, то его обязательно захотят посетить.
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