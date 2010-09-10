Сообщение zevc » Сегодня, 14:23

Здравствуйте, в этом году наша мебельная компания решила участвовать в ярмарке. Нам нужен выставочный стенд. Но мы совсем не разбираемся в них. Какой все-таки лучше, на сколько я знаю их несколько видов. Если разбираетесь, подскажите?