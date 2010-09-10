Силиконовые автомобильные герметики оптом

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Силиконовые автомобильные герметики оптом

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 20:14

Какие силиконовые автомобильные герметики вы используете? Мы хотим закупить большую партию оптом в автосервис, хочу послушать ваши мнения относительно производителей и продавцов. Здесь кто-нибудь покупал?
Екатеринбург.
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