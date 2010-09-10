Сообщение klonik » Сегодня, 21:33

Добрый день, я владею автомобилем восемь лет. И за все время я ни разу не заказывала запчасти в интернете. Но мои знакомые говорят, что через интернет покупать гораздо выгоднее. Это действительно так, кто так покупает?