Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1516
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 21:33

Добрый день, я владею автомобилем восемь лет. И за все время я ни разу не заказывала запчасти в интернете. Но мои знакомые говорят, что через интернет покупать гораздо выгоднее. Это действительно так, кто так покупает?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1516
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:34

Здравствуйте, я постоянно беру запчасти в интернете. Потому что есть несколько преимуществ такой покупки https://actualnews.org/st/502869-preimu ... listy.html . Конечно же и минусы есть, без них к сожалению, ни как. Да и доставку ждать приходиться, но в большинстве случаев все равно выгоднее покупать в интернете. Тем более сейчас много интернет-магазинов, где нужно купить совершенно любые запчасти и детали.
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