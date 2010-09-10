Подскажите
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Подскажите
Добрый день, я владею автомобилем восемь лет. И за все время я ни разу не заказывала запчасти в интернете. Но мои знакомые говорят, что через интернет покупать гораздо выгоднее. Это действительно так, кто так покупает?
Re: Подскажите
Здравствуйте, я постоянно беру запчасти в интернете. Потому что есть несколько преимуществ такой покупки https://actualnews.org/st/502869-preimu ... listy.html . Конечно же и минусы есть, без них к сожалению, ни как. Да и доставку ждать приходиться, но в большинстве случаев все равно выгоднее покупать в интернете. Тем более сейчас много интернет-магазинов, где нужно купить совершенно любые запчасти и детали.
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