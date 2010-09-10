Сообщение zevc » Сегодня, 22:18

Девчонки привет, я хоть водитель и со стажем я всегда с трудом подбираю запчасти на свой автомобиль. Может быть есть какое-то руководство или может быть какие-то правила, чтобы облегчить мне эту учесть. Всегда боюсь, что куплю какую-нибудь не ту деталь.