Автозапчасти

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1516
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автозапчасти

Сообщение zevc » Сегодня, 22:30

Добрый день, а вы поменяли зимнюю резину на летнюю? Я вот еще все езжу на зимней, потому что от погоды сейчас можно ожидать все что угодно. Вон в Санкт-Петербурге чуть ли не 10 см снега недавно выпало.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1516
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Автозапчасти

Сообщение klonik » Сегодня, 22:33

Здравствуйте, я давно уже поменяла. Тогда, когда установилась стабильная плюсовая температура. Я тоже раньше ездила долгое время на зимней резине, все боялась. А потом мне попалась вот эта статья https://x-log.ru/vesenniy-shinomontazh- ... yu-rezinu/ и я полностью пересмотрела свою замену шин. Я раньше никогда не присутствовала при замене колес в шиномантаже, а сейчас нахожусь и контролирую. Потому что оказывается, они совершают много ошибок. Иногда даже не проверяют давления.
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