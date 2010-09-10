Сообщение zevc » Сегодня, 22:30

Добрый день, а вы поменяли зимнюю резину на летнюю? Я вот еще все езжу на зимней, потому что от погоды сейчас можно ожидать все что угодно. Вон в Санкт-Петербурге чуть ли не 10 см снега недавно выпало.