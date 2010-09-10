Сообщение klonik » Сегодня, 22:55

Девчонки привет, у меня к вам вопрос. Скажите у вас мужья и парни всегда вовремя заменяют детали на автомобилях? Просто мой муж дотягивает до последнего, когда уже сильные стуки и хрусты появляются тогда только меняет.