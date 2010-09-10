Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1516
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 22:55

Девчонки привет, у меня к вам вопрос. Скажите у вас мужья и парни всегда вовремя заменяют детали на автомобилях? Просто мой муж дотягивает до последнего, когда уже сильные стуки и хрусты появляются тогда только меняет.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1516
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 22:57

Здравствуйте, нет, мой не такой. В этом плане он очень правильный, если менять масло через 7-10 тысяч км., то он обязательно это сделает. Если деталь пора менять по времени, но она еще не издает звуки. То все равно ее поменяет, такой вот он у меня человек. Но я не считаю, что это плохо. Наоборот, эксперты говорят, что важные элементы https://my-clubs.ru/avtomobilnye-aksess ... zapchasti/ всегда должны вовремя меняться. Конечно, можно было бы попозже заменять детали, может и семейный бюджет можно было сэкономить. Но я не лезу, он сам знает, когда и что менять.
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