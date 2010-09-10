Аккумулятор
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Аккумулятор
Девочки здравствуйте, я автомобилем владею уже 4,5 года. И за все это время не меня аккумулятор. В этом году зимой автомобиль не завелся, но мне помог завести сосед. Подскажите, как мне выбрать подходящий аккумулятор на мой автомобиль?
Re: Аккумулятор
Здравствуйте, ничего себе как долго у вас прослужил аккумулятор. Это получается, что он у вас с завода что ли? Потому что многие говорят, что аккумуляторы, которые устанавливаются с завода дольше служат. Чтобы выбрать подходящий аккумулятор, нужно обратить на несколько важных факторов https://n-russia.ru/the_articles/akkumu ... biley.html . Если аккумулятор подобран правильно, то и автомобилем комфортно управлять, и он влияет на безопасность вождения.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей