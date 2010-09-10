Сообщение zevc » Вчера, 23:53

Девочки здравствуйте, я автомобилем владею уже 4,5 года. И за все это время не меня аккумулятор. В этом году зимой автомобиль не завелся, но мне помог завести сосед. Подскажите, как мне выбрать подходящий аккумулятор на мой автомобиль?