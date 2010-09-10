Аккумулятор

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1516
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аккумулятор

Сообщение zevc » Вчера, 23:53

Девочки здравствуйте, я автомобилем владею уже 4,5 года. И за все это время не меня аккумулятор. В этом году зимой автомобиль не завелся, но мне помог завести сосед. Подскажите, как мне выбрать подходящий аккумулятор на мой автомобиль?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1516
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Аккумулятор

Сообщение klonik » Вчера, 23:55

Здравствуйте, ничего себе как долго у вас прослужил аккумулятор. Это получается, что он у вас с завода что ли? Потому что многие говорят, что аккумуляторы, которые устанавливаются с завода дольше служат. Чтобы выбрать подходящий аккумулятор, нужно обратить на несколько важных факторов https://n-russia.ru/the_articles/akkumu ... biley.html . Если аккумулятор подобран правильно, то и автомобилем комфортно управлять, и он влияет на безопасность вождения.
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