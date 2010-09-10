Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1518
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 08:54

Кто может проконсультировать по поводу покупки запчастей на мотоцикл? Меня, в частности, интересует, по каким критериям выбирать. Просто муж себе вдруг ни с чего купил мотоцикл, б/у, который как бы нужно отремонтировать. И непонятно, как это сделать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1520
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:03

А не проще ли в такой ситуации обратиться в сервис, который специализируется на ремонте авто? Потому что в целом запчасти купить не сложно, можно этой https://ivanmotors.ru/kak-vybrat-zapcha ... -avto.html инструкцией по подбору воспользоваться. Другое дело, что эти самые запчасти нужно будет как-то на место поставить. И вот если где-то ваш муж ошибется, то, в лучшем случае, мотоцикл просто не поедет. А в худшем – думайте сами.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей