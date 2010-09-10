Подскажите
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Подскажите
Кто может проконсультировать по поводу покупки запчастей на мотоцикл? Меня, в частности, интересует, по каким критериям выбирать. Просто муж себе вдруг ни с чего купил мотоцикл, б/у, который как бы нужно отремонтировать. И непонятно, как это сделать?
Re: Подскажите
А не проще ли в такой ситуации обратиться в сервис, который специализируется на ремонте авто? Потому что в целом запчасти купить не сложно, можно этой https://ivanmotors.ru/kak-vybrat-zapcha ... -avto.html инструкцией по подбору воспользоваться. Другое дело, что эти самые запчасти нужно будет как-то на место поставить. И вот если где-то ваш муж ошибется, то, в лучшем случае, мотоцикл просто не поедет. А в худшем – думайте сами.
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