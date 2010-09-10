Сообщение klonik » 49 минут назад

Была сегодня в автосервисе, засвистели колодки, как бы пришло время поменять. Поехала к официалам, думала, что они точно честней, чем все остальные. По итогу за детали мне насчитали какие-то неадекватные деньги, объяснив это тем, что детали нужно ставить оригинальные. Зачем?