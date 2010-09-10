Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1518
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 49 минут назад

Была сегодня в автосервисе, засвистели колодки, как бы пришло время поменять. Поехала к официалам, думала, что они точно честней, чем все остальные. По итогу за детали мне насчитали какие-то неадекватные деньги, объяснив это тем, что детали нужно ставить оригинальные. Зачем?
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