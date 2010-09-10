Подскажите
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Подскажите
Была сегодня в автосервисе, засвистели колодки, как бы пришло время поменять. Поехала к официалам, думала, что они точно честней, чем все остальные. По итогу за детали мне насчитали какие-то неадекватные деньги, объяснив это тем, что детали нужно ставить оригинальные. Зачем?
Re: Подскажите
Зачем ставить оригинальные детали? Почитайте тут https://vtec-auto.ru/poisk-zapchastej-p ... h-detalej/ , очень подобно написано, кому нужны оригинальные детали и для чего. По факту могу сказать, что у официалов цены всегда в три-четыре раза выше, чем в магазинах. То, что в магазине стоит условные три тысячи, они клиентам продают за десять. Поэтому советую вам самостоятельно найти деталь и записаться в другой сервис.
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