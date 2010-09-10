Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1518
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 09:02

Была сегодня в автосервисе, засвистели колодки, как бы пришло время поменять. Поехала к официалам, думала, что они точно честней, чем все остальные. По итогу за детали мне насчитали какие-то неадекватные деньги, объяснив это тем, что детали нужно ставить оригинальные. Зачем?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1520
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:09

Зачем ставить оригинальные детали? Почитайте тут https://vtec-auto.ru/poisk-zapchastej-p ... h-detalej/ , очень подобно написано, кому нужны оригинальные детали и для чего. По факту могу сказать, что у официалов цены всегда в три-четыре раза выше, чем в магазинах. То, что в магазине стоит условные три тысячи, они клиентам продают за десять. Поэтому советую вам самостоятельно найти деталь и записаться в другой сервис.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей