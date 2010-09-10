Подскажите
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Подскажите
Форумчане, кого посоветуете для покупки промышленных вентиляторов. У нас сложная система вентиляции, а если говорить честно, то колхозная. Нужно два вентилятора, которые могли бы обеспечить приток воздуха в цех. Кто сейчас работает, кому можно доверять?
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