Сообщение zevc » 27 минут назад

Форумчане, кого посоветуете для покупки промышленных вентиляторов. У нас сложная система вентиляции, а если говорить честно, то колхозная. Нужно два вентилятора, которые могли бы обеспечить приток воздуха в цех. Кто сейчас работает, кому можно доверять?