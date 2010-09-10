Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:19

Форумчане, кого посоветуете для покупки промышленных вентиляторов. У нас сложная система вентиляции, а если говорить честно, то колхозная. Нужно два вентилятора, которые могли бы обеспечить приток воздуха в цех. Кто сейчас работает, кому можно доверять?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:34

Вы знаете, по своему опыту могу сказать, что aerdyn.ru очень неплохая компания в этом плане. У них свое производство, поэтому можно найти любой вентилятор, под любую задачу. Собирают у нас, все комплектующие отечественные, поэтому доверять можно. Плюсом могут проконсультировать именно по вашей системе воздухоотведения, предложив конкретный вариант для решения поставленной задачи.
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