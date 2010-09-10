Сообщение zevc » 21 минуту назад

Очень много сейчас говорят про отечественных производителей, которые во всех сферах пытаются заменить ушедших. Меня конкретно интересуют промышленные фильтры, раньше брали за рубежом, сейчас согласны на отечественную продукцию. Есть у нас такие производства?