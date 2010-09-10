Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:26

Очень много сейчас говорят про отечественных производителей, которые во всех сферах пытаются заменить ушедших. Меня конкретно интересуют промышленные фильтры, раньше брали за рубежом, сейчас согласны на отечественную продукцию. Есть у нас такие производства?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:39

Наверное, вам сюда https://atechno.pro/ стоит обратиться, если вас интересуют фильтры для промышленности. Компания, между прочим, не новая, уже лет пять точно с ними сотрудничаем. И могу сказать, что условия у них лучше, чем у зарубежных компаний. Хотя бы потому, что нет проблем с гарантийным обслуживанием, расходники тоже всегда есть в наличии. Посмотрите, может вам тоже подойдет.
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