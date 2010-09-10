Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Очень много сейчас говорят про отечественных производителей, которые во всех сферах пытаются заменить ушедших. Меня конкретно интересуют промышленные фильтры, раньше брали за рубежом, сейчас согласны на отечественную продукцию. Есть у нас такие производства?
Re: Подскажите
Наверное, вам сюда https://atechno.pro/ стоит обратиться, если вас интересуют фильтры для промышленности. Компания, между прочим, не новая, уже лет пять точно с ними сотрудничаем. И могу сказать, что условия у них лучше, чем у зарубежных компаний. Хотя бы потому, что нет проблем с гарантийным обслуживанием, расходники тоже всегда есть в наличии. Посмотрите, может вам тоже подойдет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей