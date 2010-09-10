Сообщение zevc » Сегодня, 13:26

Очень много сейчас говорят про отечественных производителей, которые во всех сферах пытаются заменить ушедших. Меня конкретно интересуют промышленные фильтры, раньше брали за рубежом, сейчас согласны на отечественную продукцию. Есть у нас такие производства?