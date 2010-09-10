Авточехлы
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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- Сева
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2035
- Зарегистрирован: 22 янв 2011, 18:43
- Откуда: город Лондон,ВВС
Re: Авточехлы
Фрекен, а вот ты, может Волговод, или кто то другой- можете мне объяснить: а зачем?
Зачем чехлы нужны?
Ну я понимаю, тема 7-го года.
Прошло уже 6 лет.
Все также осталось в Рязани?
Зачем чехлы нужны?
Ну я понимаю, тема 7-го года.
Прошло уже 6 лет.
Все также осталось в Рязани?
В своем роде я единственный бывший россиянин, принявший орден из рук королевы Великобритании. Для меня это очень почетно.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24075
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Авточехлы
Сева писал(а):Фрекен, а вот ты, может Волговод, или кто то другой- можете мне объяснить: а зачем?
Зачем чехлы нужны?
Ну я понимаю, тема 7-го года.
Прошло уже 6 лет.
Все также осталось в Рязани?
Сева, на эту тему есть анекдот.
а проще говоря- отстань от человека, а?
ему так надо. мне лично этого достаточно.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Авточехлы
Конечно, в Англии машины меняют чаще, чем их сидения замараются. У нас к сожалению таких возможностей нет, поэтому тема чехлов актуальна, я пользуюсь чехлами, это удобно и эстетично, и вид салона не страдает. Разве это плохо?Сева писал(а):Фрекен, а вот ты, может Волговод, или кто то другой- можете мне объяснить: а зачем?
Зачем чехлы нужны?
Re: Авточехлы
Кстати, сейчас в отпуске, проехал более 1,5тыс.км, ни каких неудобств, чехлы не мешают.
Re: Авточехлы
А как могут мешать чехлы, у меня сидят плотно как влитые по форме сиденья.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Авточехлы
Все зависит от ширины машины.
Re: Авточехлы
Сидят, как влитые видимо не только потому, что чехлы хорошие, а и натянуть их тоже надо уметь. Можно отличные чехлы одеть так, что будут они сидеть, как на корове седло.
Re: Авточехлы
Надо уметь не только руками работать, но и знать как сделать какую либо конкретную работу. Если я никогда с этим не сталкивался, то велосипед изобретать тоже не очень хочется.
Re: Авточехлы
Какой там велосипед, всё элементарно просто. Да, действительно надо понимать сам процесс работы, но в наш век интернета это не вопрос. Кидаю ссылку на установку www.avtobm.ru/installing_seat_covers/ и сам увидишь, что ничего сложного.
Re: Авточехлы
А фасончик с рюшечками?
Re: Авточехлы
Дмитрий1985 писал(а):Почему же? я, например, пользуюсь чехлами, мне очень удобно и комфортно. Кстати, зздесь ######### очень хорошие чехлы есть для каждой машины, мой брат себе там заказывал. Я вот тоже вскоре думаю сменить чехлы. Машина, конечно, у меня обычная, не из дорогих и крутых, но зато - вечная!!! Поэтому люблю ее и ухаживаю, как за женщиной)))
Вечных машин не бывает. А чехлы - барахло
Вам никогда в голову не приходило, почему кожзаменитель дермантином называют?
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Авточехлы
Покритикуйте или похвалите, пожалуйста. Ну, по крайней мере , подскажите. У отца радикулит и прочие радости "после среднего возраста". Хочу подарить ортопедические автомобильные чехлы, Владивосток изготовляет такие из каких-то сказочных материалов типа кашемира с шелком и экокожи. Цена вопроса не мала, потому хочу узнать, насколько они ортопедические, эти крокодилы. В отзывах дружно поют дифирамбы, пишут что массируют и поддерживают спину. Что скажут скептики? Выглядят вот так
Re: Авточехлы
Зачем шить - купите готовые
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