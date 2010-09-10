Авточехлы

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Сева
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2035
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 18:43
Откуда: город Лондон,ВВС

Re: Авточехлы

Сообщение Сева » 07 фев 2014, 19:59

Фрекен, а вот ты, может Волговод, или кто то другой- можете мне объяснить: а зачем?
Зачем чехлы нужны?
Ну я понимаю, тема 7-го года.
Прошло уже 6 лет.
Все также осталось в Рязани?
В своем роде я единственный бывший россиянин, принявший орден из рук королевы Великобритании. Для меня это очень почетно.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24075
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Авточехлы

Сообщение ФрекенСнорк » 07 фев 2014, 20:21

Сева писал(а):Фрекен, а вот ты, может Волговод, или кто то другой- можете мне объяснить: а зачем?
Зачем чехлы нужны?
Ну я понимаю, тема 7-го года.
Прошло уже 6 лет.
Все также осталось в Рязани?

Сева, на эту тему есть анекдот.
а проще говоря- отстань от человека, а?
ему так надо. мне лично этого достаточно.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
FOREV
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 23:29

Re: Авточехлы

Сообщение FOREV » 19 июл 2015, 16:40

Сева писал(а):Фрекен, а вот ты, может Волговод, или кто то другой- можете мне объяснить: а зачем?
Зачем чехлы нужны?
Конечно, в Англии машины меняют чаще, чем их сидения замараются. :) У нас к сожалению таких возможностей нет, поэтому тема чехлов актуальна, я пользуюсь чехлами, это удобно и эстетично, и вид салона не страдает. Изображение Разве это плохо?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
FOREV
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 23:29

Re: Авточехлы

Сообщение FOREV » 19 июл 2015, 17:01

Кстати, сейчас в отпуске, проехал более 1,5тыс.км, ни каких неудобств, чехлы не мешают.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2140
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Авточехлы

Сообщение volgovod » 07 авг 2015, 22:43

А как могут мешать чехлы, у меня сидят плотно как влитые по форме сиденья.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Вернуться к началу
timinan
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 15:18

Re: Авточехлы

Сообщение timinan » 13 авг 2015, 16:01

Все зависит от ширины машины.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Stiv
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 00:32

Re: Авточехлы

Сообщение Stiv » 27 сен 2015, 23:12

Сидят, как влитые видимо не только потому, что чехлы хорошие, а и натянуть их тоже надо уметь. Можно отличные чехлы одеть так, что будут они сидеть, как на корове седло.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Shoroh30
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 00:39

Re: Авточехлы

Сообщение Shoroh30 » 28 сен 2015, 11:52

Надо уметь не только руками работать, но и знать как сделать какую либо конкретную работу. Если я никогда с этим не сталкивался, то велосипед изобретать тоже не очень хочется.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Stiv
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 00:32

Re: Авточехлы

Сообщение Stiv » 28 сен 2015, 20:12

Какой там велосипед, всё элементарно просто. Да, действительно надо понимать сам процесс работы, но в наш век интернета это не вопрос. Кидаю ссылку на установку www.avtobm.ru/installing_seat_covers/ и сам увидишь, что ничего сложного.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
MSN
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:10

Re: Авточехлы

Сообщение MSN » 14 дек 2015, 18:38

А фасончик с рюшечками?
Вернуться к началу
ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Авточехлы

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 06 апр 2016, 14:14

Дмитрий1985 писал(а):Почему же? я, например, пользуюсь чехлами, мне очень удобно и комфортно. Кстати, зздесь ######### очень хорошие чехлы есть для каждой машины, мой брат себе там заказывал. Я вот тоже вскоре думаю сменить чехлы. Машина, конечно, у меня обычная, не из дорогих и крутых, но зато - вечная!!! Поэтому люблю ее и ухаживаю, как за женщиной)))


Вечных машин не бывает. А чехлы - барахло
Вам никогда в голову не приходило, почему кожзаменитель дермантином называют? :D :D :D
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Авточехлы

Сообщение Anyta » 15 июн 2016, 11:06

Покритикуйте или похвалите, пожалуйста. Ну, по крайней мере , подскажите. У отца радикулит и прочие радости "после среднего возраста". Хочу подарить ортопедические автомобильные чехлы, Владивосток изготовляет такие из каких-то сказочных материалов типа кашемира с шелком и экокожи. Цена вопроса не мала, потому хочу узнать, насколько они ортопедические, эти крокодилы. В отзывах дружно поют дифирамбы, пишут что массируют и поддерживают спину. Что скажут скептики? Выглядят вот так Изображение
Вернуться к началу
Аватара пользователя
levitskiy
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 11:46

Re: Авточехлы

Сообщение levitskiy » Сегодня, 14:41

Зачем шить - купите готовые
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость