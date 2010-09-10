Сообщение Сева » 07 фев 2014, 19:59

Фрекен, а вот ты, может Волговод, или кто то другой- можете мне объяснить: а зачем?

Зачем чехлы нужны?

Ну я понимаю, тема 7-го года.

Прошло уже 6 лет.

Все также осталось в Рязани?

В своем роде я единственный бывший россиянин, принявший орден из рук королевы Великобритании. Для меня это очень почетно.