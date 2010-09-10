Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1522
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:26

В свете текущих событий мои десятиклассники стали интересоваться военной темой. От родителей поступило предложение в майские праздники устроить какое-нибудь военно-патриотическое мероприятие, чтобы интерес поддержать. В голову ничего не приходит(((
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