Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1522 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 14:26 В свете текущих событий мои десятиклассники стали интересоваться военной темой. От родителей поступило предложение в майские праздники устроить какое-нибудь военно-патриотическое мероприятие, чтобы интерес поддержать. В голову ничего не приходит((( Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»