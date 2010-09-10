Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:26

В свете текущих событий мои десятиклассники стали интересоваться военной темой. От родителей поступило предложение в майские праздники устроить какое-нибудь военно-патриотическое мероприятие, чтобы интерес поддержать. В голову ничего не приходит(((
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:07

Попробуйте сюда https://www.xn----7sbfc2acmcfwdeckm2a8j.xn--p1ai/ зайти и посмотреть. Компания предлагает мероприятие на полигоне, возможности разные, вплоть до того, что даже технику можно заказать. Если есть возможность организоваться через кейтеринг – если родители, конечно, будут не против – то обязательно к ним идите. Мы были в прошлом году, даже наши девчонки остались в полном восторге, хотя по началу фыркали.
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