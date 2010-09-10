Сообщение zevc » Сегодня, 14:47

Как думаете, может ли как-то пробирка повлиять на конечный результат плазмолифтинга? У нас пришла новая партия, пробирки новые. В центрифуге ведут себя прилично, но я прямо вижу, что эффект не такой, как бы с предыдущими пробирками. Вот думаю кажется мне или нет.