Плазмолифтинг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1522
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Плазмолифтинг

Сообщение zevc » Сегодня, 14:47

Как думаете, может ли как-то пробирка повлиять на конечный результат плазмолифтинга? У нас пришла новая партия, пробирки новые. В центрифуге ведут себя прилично, но я прямо вижу, что эффект не такой, как бы с предыдущими пробирками. Вот думаю кажется мне или нет.
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