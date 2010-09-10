Плазмолифтинг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Плазмолифтинг

Сообщение zevc » Сегодня, 14:47

Как думаете, может ли как-то пробирка повлиять на конечный результат плазмолифтинга? У нас пришла новая партия, пробирки новые. В центрифуге ведут себя прилично, но я прямо вижу, что эффект не такой, как бы с предыдущими пробирками. Вот думаю кажется мне или нет.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Плазмолифтинг

Сообщение klonik » Сегодня, 18:52

Вполне возможно, потому что от пробирки плазмолифтинг будет зависеть качество инъекционного материала. Если он получится недостаточно чистый, то и вау эффекта ждать не приходится. Хотя результат все равно будет, плазма то вводится, организм начинает с ней работать. А кроме вас кто-то заметил разницу? Может, стоит поговорить с коллегами на этот счет, потом все вместе к руководству?
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