Плазмолифтинг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Плазмолифтинг
Как думаете, может ли как-то пробирка повлиять на конечный результат плазмолифтинга? У нас пришла новая партия, пробирки новые. В центрифуге ведут себя прилично, но я прямо вижу, что эффект не такой, как бы с предыдущими пробирками. Вот думаю кажется мне или нет.
Re: Плазмолифтинг
Вполне возможно, потому что от пробирки плазмолифтинг будет зависеть качество инъекционного материала. Если он получится недостаточно чистый, то и вау эффекта ждать не приходится. Хотя результат все равно будет, плазма то вводится, организм начинает с ней работать. А кроме вас кто-то заметил разницу? Может, стоит поговорить с коллегами на этот счет, потом все вместе к руководству?
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей