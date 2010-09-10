Сообщение zevc » Сегодня, 18:30

Здравствуйте, у меня ребенок фанатеет по Арктике, все время говорит про это, читает какую-то литературу, на столе постоянно карты, схемы. Подскажите, а есть возможность поехать в какой-нибудь круиз по этим местам? Идеально было бы на летних каникулах)