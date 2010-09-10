Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:30

Здравствуйте, у меня ребенок фанатеет по Арктике, все время говорит про это, читает какую-то литературу, на столе постоянно карты, схемы. Подскажите, а есть возможность поехать в какой-нибудь круиз по этим местам? Идеально было бы на летних каникулах)
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1523
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:46

Приветствую, наверное у вас растет новый Челюскин или Лаптев) Если у ребенка такой интерес к Арктике, тогда изыщите возможность отправиться с ним в его мечту. Вот здесь есть предложение как раз на летний период, на круизном лайнере можно посетить самые удаленные уголки северных регионов - Гренландию, Ян-Майен и Шпицберген. Для ребенка это будет незабываемое путешествие, да и для вас я думаю тоже)
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