Сообщение klonik » Сегодня, 14:33

Здравствуйте. У моего супруга своя клиника, сам он пластический хирург. За более чем пять лет, у клиники сложилась хорошая репутация, ему доверяют. Для лиофилизации ищем подходящий аппарат. Посоветуйте надежных поставщиков! Заранее благодарим за совет!