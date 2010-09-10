Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1525
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:33

Здравствуйте. У моего супруга своя клиника, сам он пластический хирург. За более чем пять лет, у клиники сложилась хорошая репутация, ему доверяют. Для лиофилизации ищем подходящий аппарат. Посоветуйте надежных поставщиков! Заранее благодарим за совет!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей