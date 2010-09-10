Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 14:33

Здравствуйте. У моего супруга своя клиника, сам он пластический хирург. За более чем пять лет, у клиники сложилась хорошая репутация, ему доверяют. Для лиофилизации ищем подходящий аппарат. Посоветуйте надежных поставщиков! Заранее благодарим за совет!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:07

Приветствую всех! Работаю в лаборатории при женской поликлинике. Нам для лиофилизации приобрели компактную сушилку отечественного производства. Изготавливает их компания Профлаб . Еще мы у них закупаемся разными расходными материалами. Приобретали всю лабораторную мебель, приборы для дезинфекции воздуха и поверхностей помещения. Очень долго искали ламинарные боксы, найти смогли только у них. Уверена, что вы тоже сможете подобрать для себя подходящий аппарат.
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