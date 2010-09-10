Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. У моего супруга своя клиника, сам он пластический хирург. За более чем пять лет, у клиники сложилась хорошая репутация, ему доверяют. Для лиофилизации ищем подходящий аппарат. Посоветуйте надежных поставщиков! Заранее благодарим за совет!
Re: Подскажите
Приветствую всех! Работаю в лаборатории при женской поликлинике. Нам для лиофилизации приобрели компактную сушилку отечественного производства. Изготавливает их компания Профлаб . Еще мы у них закупаемся разными расходными материалами. Приобретали всю лабораторную мебель, приборы для дезинфекции воздуха и поверхностей помещения. Очень долго искали ламинарные боксы, найти смогли только у них. Уверена, что вы тоже сможете подобрать для себя подходящий аппарат.
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