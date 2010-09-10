Как выбрать автомагнитолу?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1525
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Как выбрать автомагнитолу?

Сообщение klonik » Сегодня, 18:27

Как выбрать автомагнитолу? Может кто поделиться дельным советом?)
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1525
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Как выбрать автомагнитолу?

Сообщение zevc » Сегодня, 18:28

Да это вксовщина, если бюджет хороший, то и любая купленная магнитола будет хорошая) Но если нужно все по полочкам этой теме разложить. то вот почитайте - https://carlines.ru/kak-vybrat-avtomagnitolu/
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