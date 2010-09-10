Как выбрать автомагнитолу?
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Как выбрать автомагнитолу?
Как выбрать автомагнитолу? Может кто поделиться дельным советом?)
Re: Как выбрать автомагнитолу?
Да это вксовщина, если бюджет хороший, то и любая купленная магнитола будет хорошая) Но если нужно все по полочкам этой теме разложить. то вот почитайте - https://carlines.ru/kak-vybrat-avtomagnitolu/
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