Сообщение zevc » 57 минут назад

Добрый день девушки. Подскажите, а где вы покупаете счетчики для холодной и горячей воды? Просто два года подряд покупала новые, а они совсем не крутят. Замучилась уже покупать, очень быстро почему-то они у меня выходят из строя.