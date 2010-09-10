Подскажите
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Подскажите
Добрый день девушки. Подскажите, а где вы покупаете счетчики для холодной и горячей воды? Просто два года подряд покупала новые, а они совсем не крутят. Замучилась уже покупать, очень быстро почему-то они у меня выходят из строя.
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