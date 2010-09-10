Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:08

Добрый день девушки. Подскажите, а где вы покупаете счетчики для холодной и горячей воды? Просто два года подряд покупала новые, а они совсем не крутят. Замучилась уже покупать, очень быстро почему-то они у меня выходят из строя.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:40

Здравствуйте, я покупаю всегда по ссылке. Конечно, они тут чуть подороже чем в магазине недалеко от моего дома. Но зато я уверена в их качестве. Себе обновляли, ставили и дочери, я тоже заказывала у них. Да и выбор счетчиков для воды у них большой, вы точно сможете приобрести тот, который вам нужен и подойдет.
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