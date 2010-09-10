Подскажите
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Подскажите
Добрый день девушки. Подскажите, а где вы покупаете счетчики для холодной и горячей воды? Просто два года подряд покупала новые, а они совсем не крутят. Замучилась уже покупать, очень быстро почему-то они у меня выходят из строя.
Re: Подскажите
Здравствуйте, я покупаю всегда по ссылке. Конечно, они тут чуть подороже чем в магазине недалеко от моего дома. Но зато я уверена в их качестве. Себе обновляли, ставили и дочери, я тоже заказывала у них. Да и выбор счетчиков для воды у них большой, вы точно сможете приобрести тот, который вам нужен и подойдет.
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