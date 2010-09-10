Обжалование выездных проверок, юрист
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Обжалование выездных проверок, юрист
Ищу грамотного юриста или контору, которая сможет правильно обжаловать выездные проверки бизнеса. Какие юридические компании в Москве из среднего ценового сегмента вы знаете? В самые бюджетные не хочу обращаться из-за низкого качества предоставляемых услуг, а дорогие мне пока не по карману. На сайте этой юридической конторы почитал условия, думаю обратиться. Отзывы есть по ней?
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