Сообщение zevc » Вчера, 20:22

Здравствуйте, не так давно я устроилась в офис и по своей невнимательности. Да и просто закрутилась на новом месте, забыла заказать расходники на МФУ. Приходиться покупать где-то на стороне. Посоветуйте интернет-магазин с невысокими ценами и большим выбором.