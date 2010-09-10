Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте, не так давно я устроилась в офис и по своей невнимательности. Да и просто закрутилась на новом месте, забыла заказать расходники на МФУ. Приходиться покупать где-то на стороне. Посоветуйте интернет-магазин с невысокими ценами и большим выбором.
Re: Подскажите
Добрый день, не переживайте, бывает. Я, когда тоже устроилась, постоянно делала ошибки. Очень хочется, конечно вам помочь. Посмотрите тут https://shop.gest.ru/ , это большой интернет-магазин с материалами к различным моделям. Думаю, что и на ваш МФУ вы сможете найти. Я так пробежалась по магазину цены не высокие у них сейчас и есть доставка. Раньше я у них постоянно брала, а сейчас я сменила сферу деятельность.
Re: Подскажите
У нас в офисе расходники только так улетают. Печатать много приходится всякой документации, так что это не удивительно. И когда нам необходимо заменить чернила, тонер или картридж, то покупаем всё здесь https://magentashop.ru. Всё весьма хорошего качества.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость