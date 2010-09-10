Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1536
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 25 апр 2024, 20:22

Здравствуйте, не так давно я устроилась в офис и по своей невнимательности. Да и просто закрутилась на новом месте, забыла заказать расходники на МФУ. Приходиться покупать где-то на стороне. Посоветуйте интернет-магазин с невысокими ценами и большим выбором.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1535
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 25 апр 2024, 21:48

Добрый день, не переживайте, бывает. Я, когда тоже устроилась, постоянно делала ошибки. Очень хочется, конечно вам помочь. Посмотрите тут https://shop.gest.ru/ , это большой интернет-магазин с материалами к различным моделям. Думаю, что и на ваш МФУ вы сможете найти. Я так пробежалась по магазину цены не высокие у них сейчас и есть доставка. Раньше я у них постоянно брала, а сейчас я сменила сферу деятельность.
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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Re: Подскажите

Сообщение Fabos » Вчера, 22:57

У нас в офисе расходники только так улетают. Печатать много приходится всякой документации, так что это не удивительно. И когда нам необходимо заменить чернила, тонер или картридж, то покупаем всё здесь https://magentashop.ru. Всё весьма хорошего качества.
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