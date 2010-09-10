Сообщение zevc » Вчера, 20:28

Всем привет, владельцы Айфон 15, где вы покупали? Может, подскажите, где более-менее адекватные цены. Хочу сестренке сделать подарок, подарить телефон на день рождения. Она о нем давно мечтает, но сама себе позволить не может.