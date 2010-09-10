Смартфон

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Смартфон

Сообщение zevc » Вчера, 20:28

Всем привет, владельцы Айфон 15, где вы покупали? Может, подскажите, где более-менее адекватные цены. Хочу сестренке сделать подарок, подарить телефон на день рождения. Она о нем давно мечтает, но сама себе позволить не может.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1528
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Смартфон

Сообщение klonik » Вчера, 22:03

Привет, посмотри тут https://vdo.by/iphone/15 . В этом интернет-магазине большой ассортимент смартфонов и самое главное, что цены не завышенные. Если честно, я считаю, что купить сейчас смартфон не проблема. Потому что они представлены даже на популярных маркетплейсах. Отличия лишь только в стоимости. Вам нужно посмотреть, где все-таки самая выгодная цена и купить там.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя